Захарова анонсировала контакт глав МИД РФ и Украины в Турции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в четверг, 10 марта, на Анталийском дипломатическом форуме пройдут переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы.
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