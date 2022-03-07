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Захарова анонсировала контакт глав МИД РФ и Украины в Турции

Захарова анонсировала контакт глав МИД РФ и Украины в Турции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в четверг, 10 марта, на Анталийском дипломатическом форуме пройдут переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

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