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Регионы России

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Lazurit внедрил единую UCaaS-систему для оптимизации работы с клиентами

Lazurit внедрил единую UCaaS-систему для оптимизации работы с клиентами

Российский производитель мебели Lazurit внедрил современную систему виртуальной АТС, контакт-центр с интеграциями 1С и RetailCRM, а также корпоративный мессенджер Mango Talker, создав единое UCaaS-пространство для коммуникации с клиентами.

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