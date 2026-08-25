Lazurit внедрил единую UCaaS-систему для оптимизации работы с клиентами

Российский производитель мебели Lazurit внедрил современную систему виртуальной АТС, контакт-центр с интеграциями 1С и RetailCRM, а также корпоративный мессенджер Mango Talker, создав единое UCaaS-пространство для коммуникации с клиентами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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