Лука Бресель встретится с Трампом в четвертьфинале Чемпионата мира

Седьмой игрок в мировом рейтинге Лука Бресель одержал захватывающую победу над Дином Джуньху и забронировал место в четвертьфинале на Чемпионате мира, сообщает WST Лука Бресель прошел в четвертьфинал в Курсибле (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции турнира Лука Бресель, прибывший на матч 1/8 финала на частном авиалайнере, одержал убедительную победу над Дином Джуньху со счетом 13-4.