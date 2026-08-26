Сергей Собянин открыл новую поликлинику в Троицке 26 августа

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 августа открыл новую поликлинику в Троицке. Современное четырехэтажное здание на Октябрьском проспекте предлагает широкий спектр медицинских услуг и рассчитано на 1,2 тысячи посещений в смену.
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