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Царьград

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Сергей Собянин открыл новую поликлинику в Троицке 26 августа

Сергей Собянин открыл новую поликлинику в Троицке 26 августа

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 августа открыл новую поликлинику в Троицке. Современное четырехэтажное здание на Октябрьском проспекте предлагает широкий спектр медицинских услуг и рассчитано на 1,2 тысячи посещений в смену.

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