Губернатор Ямала возобновил занятия спортом после рабочих поездок по округу

Дмитрий Артюхов вернулся к регулярным хоккейным тренировкам. Глава региона сообщил, что спорт помогает ему восстановить силы после масштабной поездки по муниципалитетам округа, известной как Честный маршрут.
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