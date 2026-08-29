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Metro новости

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Тоска из-за окончания лета больше двух недель может быть признаком депрессии

Тоска из-за окончания лета больше двух недель может быть признаком депрессии

Если грусть из-за окончания лета длится две недели и не проходит, лишая удовольствия от привычных вещей, это может быть депрессивный эпизод, предупредила психолог Екатерина Кротова.

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