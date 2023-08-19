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  • виктор комягин
    Рожи почему под фамилиями не публикуете? Мне эти фамилии ни о чем не говорят. А вот по харям ихним, может и узнал бы,...Пополнение списка...

Пополнение списка иностранных агентов

Пополнение списка иностранных агентов

Минюст выпустил сообщение о добавлении в список иностранных агентов еще 8х человек, включая Илларионова и Пионтковского (странно, что только сейчас).

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Комментарии
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виктор комягин
Рожи почему под фамилиями не публикуете? Мне эти фамилии ни о чем не говорят. А вот по харям ихним, может и узнал бы, если засветились на ТВ.....
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12 час.
роза саитова
Я согласна, врага надо знать в лицо. И плюнуть хоть мысленно в рожу поганую.
Ответить
11 час.

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