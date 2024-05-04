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Гальтье о работе с Месси, Мбаппе и Неймаром: «Малейший взгляд, неуместная улыбка или жест приобретали международные масштабы. Но они обычные люди, простые и дружелюбные»

– Состав «ПСЖ» при вас не мог быть сбалансированным из-за присутствия Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара? – Эти трое должны были играть вместе.

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