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Психолог Никишина объяснила, почему нельзя лишать ребёнка опыта проживания горя

Психолог Никишина объяснила, почему нельзя лишать ребёнка опыта проживания горя

Горевание – не просто эмоция, а сложный процесс, включающий ритуалы прощания, которые человечество оттачивало веками.

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