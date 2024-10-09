Никита Явейн: «Я благодарен отцу, поскольку считаю, что профессия архитектора мне очень подходит»

В понедельник, 7 октября, профессиональное сообщество отпраздновало Всемирный день архитектуры Как сегодня в городе продвигается реставрация зданий и чем вновь удивит Петропавловская крепость – в интервью архитектора руководителя архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Явейна.