Никита Явейн: «Я благодарен отцу, поскольку считаю, что профессия архитектора мне очень подходит»

В понедельник, 7 октября, профессиональное сообщество отпраздновало Всемирный день архитектуры Как сегодня в городе продвигается реставрация зданий и чем вновь удивит Петропавловская крепость – в интервью архитектора руководителя архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Явейна.
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