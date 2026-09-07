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Жители Ямала взяли десять медалей Международного Когалымского полумарафона

Жители Ямала взяли десять медалей Международного Когалымского полумарафона

Ямальские бегуны завоевали четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые награды на Международном Когалымском полумарафоне.

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