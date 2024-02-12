Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Рынок облигаций снова верит ФРС на слово

Трейдеры облигациями начали согласовывать свои ожидания с сигналами ФРС, пишет Bloomberg. На протяжении всего предыдущего года инвесторы сталкивались с потерями, поскольку недооценивали масштабы повышения процентных ставок ФРС.

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