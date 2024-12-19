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Россияне будут дарить близким на Новый год духи, мебель и технику

Россияне будут дарить близким на Новый год духи, мебель и технику

Большинство — 73% — россиян уже купили подарки к Новому году. 22% определились с тем, что будут дарить, остальные пока не планировали варианты поздравления, говорит исследование аналитического центра "АльфаСтрахование", с результатами которого ознакомилась "Газета.

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