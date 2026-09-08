Former Kennedy Center chairman buys 'Blue' sculpture removed from center

David Rubenstein, the former Kennedy Center chairman ousted by President Donald Trump, has purchased the sculpture removed from the center last week.
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