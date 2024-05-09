Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО

Встреча состоялась 7 мая по окончании церемонии вступления в должность главы государства Президент России Владимир Путин после церемонии вступления в должность главы государства 7 мая встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО.
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