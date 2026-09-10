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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Луис Энрике: «Квара способен выиграть «Золотой мяч». То же самое касается Дембеле, Витиньи и Фабиана. «ПСЖ» представлен наибольшим количеством номинантов – это нас олицетворяет»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча Лиги чемпионов против «Слована» (6:1) высказался о футболистах команды, которые могли бы выиграть « Золотой мяч ».

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