Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Грядущее мятежно, но надежда есть

Грядущее мятежно, но надежда есть

Знаю я, что эта песняНе к погоде и не к месту,Мне из лестного бы тестаВам пирожные печь.Александр ГрадскийИтак, информации уже достаточно, чтобы обрисовать основные сценарии развития событий на ближайшие несколько лет.

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