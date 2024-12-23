Грядущее мятежно, но надежда есть

Знаю я, что эта песняНе к погоде и не к месту,Мне из лестного бы тестаВам пирожные печь.Александр ГрадскийИтак, информации уже достаточно, чтобы обрисовать основные сценарии развития событий на ближайшие несколько лет.
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