Правительство сделает «Госуслуги» проще и быстрее

Кабмин продолжит совершенствовать сервисы предоставления услуг, в том числе портал госуслуг, сообщил кандидат на должность вице-премьера и руководителя Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко на пленарном заседании Госдумы 13 мая.
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