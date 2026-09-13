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Новости Тамбова

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За 8 месяцев 2026 года в Тамбовской области обслужено 298 тысяч льготных рецептов

За 8 месяцев 2026 года в Тамбовской области обслужено 298 тысяч льготных рецептов

Из почти 33 тысяч жителей Тамбовской области, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, за лекарственной помощью в 2026 году обратилось около 20 тысяч льготников или порядка 60% от их общего числа.

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