41 New Movies That Are Releasing In Theaters (Or On Streaming) In Fall 2026 That Are Worth Checking Out

There are a lot of new movies to check out this fall, including "Dune: Part Three," a gorgeous new animated movie called "Wildwood," Olivia Colman falling in love with a hot wicker man, and more.
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