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41 New Movies That Are Releasing In Theaters (Or On Streaming) In Fall 2026 That Are Worth Checking Out

41 New Movies That Are Releasing In Theaters (Or On Streaming) In Fall 2026 That Are Worth Checking Out

There are a lot of new movies to check out this fall, including "Dune: Part Three," a gorgeous new animated movie called "Wildwood," Olivia Colman falling in love with a hot wicker man, and more.

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