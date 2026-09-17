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Царьград

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Главное за ночь и утро 17 сентября: пожар на НПЗ Ярославской области, топливный кризис, Трамп о завершении украинского конфликта

Главное за ночь и утро 17 сентября: пожар на НПЗ Ярославской области, топливный кризис, Трамп о завершении украинского конфликта

На НПЗ в Ярославской области началось возгорание после атаки ВСУ, топливный кризис в России продолжается, Трамп высказался о скором урегулировании украинского конфликта.

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