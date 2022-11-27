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«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Овитю. У француза 1+2 в 20 играх сезона

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Йоанном Овитю.  Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.  Ранее 33-летний француз был помещен в список отказов.

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