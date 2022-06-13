Морально устал – хочу отдохнуть аморально

Суровая школа армейской жизни:Товарищи бойцы! Спите быстрее! До подъема осталось пять минут.Чья шинель подписана "Сидоров"?Лицо на фотографии должно быть квадратным.
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