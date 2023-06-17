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Матёрая наркодилерша из Башкирии делала закладки на территории Челябинской области

Матёрая наркодилерша из Башкирии делала закладки на территории Челябинской области

48-летняя женщина хранила координаты тайников в смартфоне.Полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков города Троицк вычислили закладчицу из соседнего Башкортостана, которая развернула деятельность на территории Челябинской области.

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