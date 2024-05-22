Облава на неплательщиков: водителей Владивостока штрафуют за неправильную парковку

Во Владивостоке прошел рейд по выявлению нарушителей правил парковки. Улицы Пологая, Фонтанная и Пограничная были проверены сотрудниками оператора муниципальных парковочных пространств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу «Цифрового Приморья».
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