Облава на неплательщиков: водителей Владивостока штрафуют за неправильную парковку

Во Владивостоке прошел рейд по выявлению нарушителей правил парковки. Улицы Пологая, Фонтанная и Пограничная были проверены сотрудниками оператора муниципальных парковочных пространств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу «Цифрового Приморья».