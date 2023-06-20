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В ФТС заявили о почти троекратном росте импорта китайских автомобилей в Россию

В ФТС заявили о почти троекратном росте импорта китайских автомобилей в Россию

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что импорт автомобилей из Китая в Россию за январь — май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года.

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