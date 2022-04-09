Главный тренер ЦСКА назвал нехватку времени причиной поражения от СКА

По словам Федорова, «армейцы» планировали другой сценарий игры в матче против СКА, однако команде не хватило времени и нужной концентрации для достижения победного результата Фото: Global Look Press Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров на пресс-конференции после поражения от санкт-петербургского СКА заявил, что столичная команда испытывает проблемы при игре в большинстве, передает корреспондент «РБК Спорт».