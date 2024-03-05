РНБ в Петербурге представит фотовыставку «Шестьдесят пятая»

Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге представит фотовыставку «Шестьдесят пятая». На выставке будут представлены работы выпускников фотофакультета имени Юлия Гальперина — старейшего учебного заведения такого профиля.
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