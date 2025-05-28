Шойгу назвал БРИКС лидером Глобального Юга и Востока

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на неформальной многосторонней встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, назвал объединение лидером Глобального Юга и Востока.
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