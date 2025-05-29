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Бросивший жену по телефону российский певец развелся в ее отсутствие

Бросивший жену по телефону российский певец развелся в ее отсутствие

Певец и музыкант Тимур Родригез официально развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей.

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