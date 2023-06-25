Топурия – о победе над Эмметтом: «Ждал, что нокаутирую его в первом раунде, но Джош очень жесткий»

«Ждал, что нокаутирую его в первом раунде, но этот парень очень-очень жесткий. Хочу сказать спасибо Джошу, он вышел с потрясающей энергией в октагон.
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