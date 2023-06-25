Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Топурия – о победе над Эмметтом: «Ждал, что нокаутирую его в первом раунде, но Джош очень жесткий»

«Ждал, что нокаутирую его в первом раунде, но этот парень очень-очень жесткий. Хочу сказать спасибо Джошу, он вышел с потрясающей энергией в октагон.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх