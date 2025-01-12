Министр обороны Польши Косиняк-Камыш призвал летать в Варшаву, а не в Москву

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал «летать в Варшаву, а не в Москву». / Источник: © IMAGO/ Global Look PressДанное заявление Косиняк-Камыша прозвучало после того, как руководство Польши запретило парламентской делегации из Словакии протлеть через польское воздушное пространство в Россию.
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