Министр обороны Польши Косиняк-Камыш призвал летать в Варшаву, а не в Москву

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал «летать в Варшаву, а не в Москву». / Источник: © IMAGO/ Global Look PressДанное заявление Косиняк-Камыша прозвучало после того, как руководство Польши запретило парламентской делегации из Словакии протлеть через польское воздушное пространство в Россию.