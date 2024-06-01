Под Харьковом нашли и ликвидировали убийц Гиви и Моторолы: Зеленский засветил следующих в списке

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Комментарии
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E
Ed
Как вычурно и с грозным понтом сказано об ничегонеделаньи - &quot;будет воспринимать отправку самолётов F-16 на Украину как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере&quot;
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13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Интересно,кто будет первым,получившим леща ядеркой?
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11 час.
НМ
Наталия Москаленко
Когда же очередь дойдет до главного упыря?!?
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