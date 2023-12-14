Bloomberg заявило о возможном сокращении Нидерландами военпомощи Украине

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил о необходимости сократить военную поддержку Украины и, возможно, реализует эту идею, пока у страны есть собственные нерешенные вопросы безопасности, пишет Bloomberg 13 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии