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Politico: в Пентагоне обрадовались уходу с Fox News ведущего Карлсона, известного своей критикой Байдена и администрации США

Politico: в Пентагоне обрадовались уходу с Fox News ведущего Карлсона, известного своей критикой Байдена и администрации США

В министерстве обороны Соединенных Штатов обрадовались уходу с Fox News ведущего Такера Карлсона, известного своей критикой действующего президента страны Джо Байдена и его администрации.

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