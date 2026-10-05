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Совладелец «Торпедо» Соболев в суде по делу о подкупе арбитров: «Не было ни одной жалобы, что судьи помогли нам. У меня в пределах 500 миллионов помощи СВО»

Совладелец « Торпедо » Леонид Соболев дал показания в суде по делу о подкупе арбитров.  Напомним, в июне 2025 года суд заключил под стражу Соболева и генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

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