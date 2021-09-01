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Поздравление главы администрации города Бахчисарая Дмитрия Скобликова с Днем Знаний!

Поздравление главы администрации города Бахчисарая Дмитрия Скобликова с Днем Знаний!

Уважаемые школьники, студенты, педагоги и родители, поздравляю вас с началом нового учебного года, с Днем Знаний! Этот день особо волнителен для тех, перед кем впервые откроются двери школы, для тех, кто только вступает в студенческую жизнь.

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