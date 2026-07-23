В Поморье люди с ментальными особенностями учатся жить самостоятельно

В Архангельске успешно действует тренировочная квартира «Я могу жить самостоятельно» — пространство с привычной домашней атмосферойВ Архангельске успешно действует тренировочная квартира «Я могу жить самостоятельно» — пространство с привычной домашней атмосферойС февраля здесь можно не просто приходить на занятия, но и проживать до месяца в стационарном режиме.