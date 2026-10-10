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Генерал США о поставках российского дизтоплива: Путин срывает переговоры о поддержке Украины

Генерал США о поставках российского дизтоплива: Путин срывает переговоры о поддержке Украины

Дав добро на поставку российских нефтепродуктов в США, Россия тем самым пытается ослабить давление на свои НПЗ и внести раскол в позиции западных стран накануне переговоров о дальнейшей судьбе конфликта на Украине.

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