Избившим ветерана СВО в Петербурге предъявили обвинение

Двум мужчинам, которые избили ветерана СВО в Петербурге, следствие предъявило обвинение.Двум мужчинам, которые жестоко избили ветерана СВО в Петербурге из-за замечания о неправильно припаркованном "Лексусе", предъявили обвинение.
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