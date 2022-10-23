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Депутат Свищев о недопуске лыжников: «Катастрофы не произойдет. Они будут обеспечены соревнованиями в России и дружественных странах»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что недопуск к международным соревнованиям не станет катастрофой для российских лыжников.

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