Преступление в Нижнем Тагиле, где двое таджикских детей-мигрантов забили ногами девочку-сироту, породило волну возмущения.
"Русские начнут защищать себя сами": Беспредел мигрантов в Нижнем Тагиле всколыхнул Россию
Комментарии
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Г
Геннадий
На все 100% согласен с Вами.
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6 час.
Виктор Хованов
Да и мы без вас знаем, что победит Путин. И не потому что альтернативы Путину нет. А потому что помним горбачёво-ельцинский разор и позор в государственном масштабе, брежневский "застой" и даже чуть-чуть хрущёвские кукурузные хлопья вместо блинов. Это при Путине у России выпрямилась спина и прорезался голос. Это при нём исчезли челноки из экономики страны, заменившие собой при Ельцине и пролетариат и настоящую интеллигенцию, которая работает мозгами, а не ртом и первичными половыми признаками. Это при нём у каждой семьи появился хоть какой-никакой автомобильчик - а раньше и не мечтали. А сколько коттеджей построено по городам и весям. Про пашаницу я вообще молчу. Путин сам удивился, что кормим пол шарика. А армия? Бросили вызов всей НАТЕ с пиндосами во главе, причём без всяких балластов вроде Варшавского договора и прихлебаев из ОДКБ. И стоим. И победим. А так как вы тут свои сопли либерастические распускаете указывает только на то, что - либо годками ещё небогаты, либо умом, либо чувство патриотизма у вас атрофировалось в результате взросления во времена ельцинского апокалиптического правления.
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5 час.
И
Иван
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2451387
Последствия Интима с Элитной Стриптизёршей
video mirtesen
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2 час.
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