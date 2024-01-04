"Русские начнут защищать себя сами": Беспредел мигрантов в Нижнем Тагиле всколыхнул Россию

Виктор Хованов

Да и мы без вас знаем, что победит Путин. И не потому что альтернативы Путину нет. А потому что помним горбачёво-ельцинский разор и позор в государственном масштабе, брежневский "застой" и даже чуть-чуть хрущёвские кукурузные хлопья вместо блинов. Это при Путине у России выпрямилась спина и прорезался голос. Это при нём исчезли челноки из экономики страны, заменившие собой при Ельцине и пролетариат и настоящую интеллигенцию, которая работает мозгами, а не ртом и первичными половыми признаками. Это при нём у каждой семьи появился хоть какой-никакой автомобильчик - а раньше и не мечтали. А сколько коттеджей построено по городам и весям. Про пашаницу я вообще молчу. Путин сам удивился, что кормим пол шарика. А армия? Бросили вызов всей НАТЕ с пиндосами во главе, причём без всяких балластов вроде Варшавского договора и прихлебаев из ОДКБ. И стоим. И победим. А так как вы тут свои сопли либерастические распускаете указывает только на то, что - либо годками ещё небогаты, либо умом, либо чувство патриотизма у вас атрофировалось в результате взросления во времена ельцинского апокалиптического правления.