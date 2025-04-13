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Трамп положительно оценил проходящие переговоры с Ираном

Трамп положительно оценил проходящие переговоры с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп после встречи своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и иранского министра иностранных дел Аббасом Аракчи заявил, что переговоры по Ирану проходят хорошо.

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