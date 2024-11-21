Депутат Шеремет предложил перекрасить Пентагон в цвет психбольницы

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, член комитета по безопасности от Республики Крым, назвал заявление представителя Министерства обороны США о возможном обмене ядерными ударами безумием и предложил перекрасить здание Пентагона в желтый цвет, как это делают в психиатрических лечебницах.
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