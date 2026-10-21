Обновлено 21.10 в 21:41. По словам помощника президента Юрия Ушакова, возможной площадкой для возобновления трехсторонних переговоров может стать Абу-Даби.
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