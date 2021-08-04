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Третий звонок по «незалежной»: начался заключительный акт украинской драмы

Третий звонок по «незалежной»: начался заключительный акт украинской драмы

На Украине до сих пор не утихает напряженная мозговая работа местных интеллектуалов, вызванная опубликованной президентом РФ Владимиром Путиным статьей об историческом единстве русских и украинцев Так, на днях журнал «Український тиждень» разместил материал Игоря Лосева, доцента Национального университета «Киево-Могилянская академия», известного «инкубатора» бандеровщины, в котором он уверяет, что своей публикацией российский президент старается ввести в заблуждение «не осведомленных в вопросах истории западных руководителей», чтобы они «признали его право делать с Украиной все, что заблагорассудится».

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