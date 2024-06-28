Маленькое чудо в тарелке

Мы уверены, что эти вроде бы простые блюда, не оставят вас равнодушными. Ведь автор красоты — малазийская художник-архитектор Hong Yi, вложила в них все: и душу и юмор и даже… любовь! Их даже есть как-то жалко.
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