Юрист Соловьёв: Чичваркин и член ФБК Миронов могут стать фигурантами дела о госизмене

Заслуженный юрист России, бывший следователь МВД Иван Соловьёв прокомментировал RT вероятность возбуждения новых уголовных дел в отношении члена ФБК* Максима Миронова и основателя «Евросети», спонсора ФБК Евгения Чичваркина** за их публичные высказывания об СВО.