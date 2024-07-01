Юрист Соловьёв: Чичваркин и член ФБК Миронов могут стать фигурантами дела о госизмене

Заслуженный юрист России, бывший следователь МВД Иван Соловьёв прокомментировал RT вероятность возбуждения новых уголовных дел в отношении члена ФБК* Максима Миронова и основателя «Евросети», спонсора ФБК Евгения Чичваркина** за их публичные высказывания об СВО.
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