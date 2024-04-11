Генеральный директор «Пари НН»: «Футбол существует для эмоций. Но Юрана за них наказали»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК дисквалифицировать главного тренера Сергея Юрана на два матча условно за высказывания после игры 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).