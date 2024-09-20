Кто такие денди, когда они появились и что пытались доказать обществу

Мужчины, которые с особенным вниманием относятся к своему внешнему виду – кто они? До новой эры – это римские патриции; в Средневековье таких, по всей видимости, и не встречалось; потом было время напудренных париков, облегающих бриджей и кружев, лент, бантов – почище женских.